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2009 Hyundai Santa Fe

147,000 KM

Details Description Features

$5,995

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2009 Hyundai Santa Fe

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GL,AWD, CERTIFIED

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2009 Hyundai Santa Fe

GL,AWD, CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$5,995

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147,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7720633
  • VIN: 5NMSG73E79H297897

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 147,000 KM

Vehicle Description

2009 HYUNDAI SANTA FE AWD,COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

EQUIPPED WITH, 

AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONER, ALL WHEELS DRIVE, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, CD PLAYER, RADIO, FRONT HEATED SEATS, AUX, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

PLEASE CALL IRFAN TODAY AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

RYDER MOTORS 

PHONE 905 208 5000 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Woodgrain Interior Trim
Transmission w/Dual Shift Mode
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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