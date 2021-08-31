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2009 Hyundai Santa Fe

105,000 KM

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2009 Hyundai Santa Fe

2009 Hyundai Santa Fe

GLS | AWD | LEATHER | SUNROOF | HTD SEATS | NO ACC

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2009 Hyundai Santa Fe

GLS | AWD | LEATHER | SUNROOF | HTD SEATS | NO ACC

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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105,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7816062
  • Stock #: 2774
  • VIN: 5NMSG73E99H280079

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 105,000 KM

Vehicle Description

***** SERENA MOTORS *****

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

2009 HYUNDAI SANTA FE GLS AWD V6

$9.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*KM 105.000*

*NO ACCIDENTS*

*FULLY LOADED* 3.3L, AWD, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, SUNROOF, HEATED POWER SEATS, AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, USB\AUX\XM RADIO, KEYLESS ENTRY AND MORE…

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Vehicle Features

GLS AWD
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Woodgrain Interior Trim
Transmission w/Dual Shift Mode

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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