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2009 Infiniti G37X

166,000 KM

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2009 Infiniti G37X

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2009 Infiniti G37X

AWD,LEATHER,BOSE AUDIO,FULLY LOADED,CERTIFIED,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

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166,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5789601
  • VIN: JNKCV64F39M650056

Vehicle Details

  • Exterior Colour Pearl White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 166,000 KM

Vehicle Description

OCTOBER WINTER SALE SPECIAL!!! **ON SALE NOW REDUCED FROM $9999**

 

VERY CLEAN 2009 INFINITI G37X COUPE IN PEARL WHITE FULLY LOADED IN SHOWROOM CONDITION. **ALL-WHEEL-DRIVE**  **CERTIFIED**

 

JUST ARRIVED!!

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-POWER SEATS, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, LOW PROFILE TIRES, BLUETOOTH, BOSE SOUND SYSTEM, PUSH BUTTON START, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

 

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- EMAIL US AT : R[hidden information]

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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