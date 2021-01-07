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2009 Infiniti G37X

128,000 KM

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2009 Infiniti G37X

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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128,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6423052
  • VIN: JNKCV64F19M654820

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 128,000 KM

Vehicle Description

NEW YEARS SALE! LOWEST MARKET PRICE GUARANTEED!

 

VERY CLEAN 2009 INFINITI G37X COUPE LUXURY IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. CLEAN CARFAX NO-ACCIDENTS.  FULLY CERTIFIED! ALL NEW BRAKES AND ROTORS JUST REPLACED WITH A FRESH NEW OIL CHANGE.

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, POWER SUNROOF, ALLOY RIMS, FOG LIGHTS, TINTED WINDOWS, PUSH BUTTON START, HID HEADLIGHTS, MEMORY SAVING SEATS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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