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2009 Infiniti G37X

112,000 KM

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AWD,LUXURY,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,FULLY LOADED,

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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112,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8673059
  • VIN: JNKCV61F29M350089

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gold
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 112,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN INFINITI G37X LUXURY ALL WHEEL DRIVE IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENT, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, WOOD TRIM INTERIOR, BOSE PREMIUM AUDIO, POWERED SUNROOF, HID HEAD LIGHTS, FOG LIGHTS, PUSH-BUTTON START, ALLOY RIMS, DRIVER+ PASSENGER POWERED SEATS, LUMBAR SUPPORT, FOLDING REAR SEATS, BLUETOOTH, DUAL CLIMATE CONTROL, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Lumbar Support
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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