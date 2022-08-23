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2009 Infiniti G37X

145,000 KM

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X,AWD,FULLY LOADED,CERTIFIED,LUXURY,LEATHER,

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2009 Infiniti G37X

X,AWD,FULLY LOADED,CERTIFIED,LUXURY,LEATHER,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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145,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8982040
  • VIN: JNKCV61F59M353052

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 145,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, 2009 INFINITI G37X ALL WHEEL DRIVE LUXURY SEDAN FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** 

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, ALL WHEEL DRIVE, PUSH-BUTTON START, ALLOY RIMS, SPOILER, DRIVER+PASSENGER POWERED SEAT, FOG LIGHTS, BLUETOOTH, BOSE AUDIO, DUAL CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Leather Steering Wheel
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Keyless Start
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty Available

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