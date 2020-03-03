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2009 Kia Rondo

4dr Wgn I4

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2009 Kia Rondo

4dr Wgn I4

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$3,980

+ taxes & licensing

  • 169,000KM
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  • Listing ID: 4787265
  • Stock #: KNAFG528297229996
  • VIN: KNAFG528297229996
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
Wagon
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED!!! ONE OWNER. ACCIDENT-FREE. FULLY LOADED MODEL. 7 SEATER. BRAND NEW WINTER TIRES ON WITH 2 YEARS WARRANTY. 4 ALL SEASON TIRES INCLUDED.


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Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Cup Holder
Seating
  • Folding Rear Seat
Additional Features
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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