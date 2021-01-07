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2009 Kia Sportage

104,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2009 Kia Sportage

2009 Kia Sportage

AWD 4dr V6 Auto

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AWD 4dr V6 Auto

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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  • Listing ID: 6561098
  • Stock #: 908
  • VIN: KNDJE723597641042

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 908
  • Mileage 104,000 KM

Vehicle Description

2009 KIA SPORTAGE LX, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 104K, LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, KEY-LESS ENTRY, BLUETOOTH, SAT. RADIO, CD PLAYER, AUX, USB, A/C, ALLOY RIMS, NO POLICE REPORTED ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.


 


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RAHMAN MOTORS


6455 MISSISSAUGA RD.


MISSISSAUGA, L5N1A6, ON


 


**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**


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Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
Passenger Airbag
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Cup Holder
Folding Rear Seat
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

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