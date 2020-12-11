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2009 Lincoln MKS

183,000 KM

Details Description Features

$5,600

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2009 Lincoln MKS

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4DR SDN AWD

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2009 Lincoln MKS

4DR SDN AWD

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 6331697
  • Stock #: 1LNHM94R69G606438
  • VIN: 1LNHM94R69G606438

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 1LNHM94R69G606438
  • Mileage 183,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Fog Lights
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Tinted Glass
Keyless Entry
Cup Holder
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

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