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905-273-9739
2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7
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2009 LINCOLN MKS AWD V6
$9.995 + taxes & licensing
*CERTIFIED*
*KM: 155.000*
*NO ACCIDENTS*
* TOP OF THE LINE* 3.7L AWD, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOORS, PANORAMIC SUNROOF, AUTO AC, LEATHER HEATED COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, ON BOARD TRIP COMPUTER, PREMIUM SOUND SYSTEM, FRONT AND REAR PARKING SENSORS, KEYLESS ENTRY WITH PUSH START AND MORE...
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