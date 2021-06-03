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2009 Lincoln MKS

155,000 KM

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$9,995

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Serena Motors Ltd.

905-273-9739

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2009 Lincoln MKS

2009 Lincoln MKS

AWD | TOP OF THE LINE | NO ACCIDENTS

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2009 Lincoln MKS

AWD | TOP OF THE LINE | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$9,995

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155,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7178909
  • Stock #: 2700
  • VIN: 1LNHM94R69G609128

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Cream
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 155,000 KM

Vehicle Description

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

2009 LINCOLN MKS AWD V6

$9.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*KM: 155.000*

*NO ACCIDENTS*

 

* TOP OF THE LINE* 3.7L AWD, AUTOMATIC  TRANSMISSION,  ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOORS, PANORAMIC SUNROOF, AUTO AC, LEATHER HEATED COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, ON BOARD TRIP COMPUTER, PREMIUM SOUND SYSTEM, FRONT AND REAR PARKING SENSORS, KEYLESS ENTRY WITH PUSH START AND MORE...

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COMES FULLY CERTIFIED WITH FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGE TO YOU.

SALES TAX+LICENSING EXTRA.

NO HIDDEN FEES.

WWW.SERENAMOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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