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2009 Lincoln MKZ

135,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2009 Lincoln MKZ

2009 Lincoln MKZ

4dr Sdn AWD | GPS Navi | Remote Start

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2009 Lincoln MKZ

4dr Sdn AWD | GPS Navi | Remote Start

Location

Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

416-505-3554

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  • Listing ID: 6561101
  • Stock #: 662
  • VIN: 3LNHM28T69R614321

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 662
  • Mileage 135,000 KM

Vehicle Description

2009 LINCOLN MKZ LIMITED, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 135K, FULLY LOADED, GPS NAVIGATION, BACK-UP SENSORS, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, REMOTE START, BLUETOOTH, SAT. RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, ALLOY RIMS, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED. 


 


CALL AT 416-505-3554


 


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RAHMAN MOTORS


6455 MISSISSAUGA RD.


MISSISSAUGA, L5N1A6, ON


 


**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**


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Vehicle Features

Fog Lights
Passenger Airbag
Power Mirrors
Power Windows
Tinted Glass
Keyless Entry
Cup Holder
Leather Seats
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
Navigation System
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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