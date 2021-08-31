Menu
Account
Sign In
Back

2009 Mazda CX-7

133,000 KM

Details Description Features

$8,450

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$8,450

+ taxes & licensing

Reliable Pre-Owned Cars

647-869-2555

Contact Seller
2009 Mazda CX-7

2009 Mazda CX-7

GT,LEATHER,BOSE AUDIO,LOADED,CERTIFIED,NO-ACCIDENT

Watch This Vehicle

2009 Mazda CX-7

GT,LEATHER,BOSE AUDIO,LOADED,CERTIFIED,NO-ACCIDENT

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

647-869-2555

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$8,450

+ taxes & licensing

133,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8050153
  • VIN: JM3ER293390237171

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 133,000 KM

Vehicle Description

**JAPAN ASSEMBLED** VERY CLEAN WELL MAINTAINED MAZDA CX-7 GRAND TOURING (GT) IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**

 

*** ALL BRAND NEW BRAKES JUST INSTALLED!!! CERTIFIED READY TO GO! ***

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, SIDE MIRROR BLINKERS, BOSE PREMIUM AUDIO, BLUETOOTH, HID HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, POWER SEAT, ALLOY RIMS, DUAL CLIMATE CONTROL, CRUISE CONTROL, POWERED SUNROOF, CD PLAYER, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MORE.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Front Head Air Bag
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Turbocharged

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Reliable Pre-Owned Cars

2007 Mazda MAZDA3 GS...
 92,000 KM
$5,750 + tax & lic
2009 Hyundai Santa F...
 138,000 KM
$7,950 + tax & lic
2009 Honda CR-V AWD,...
 159,000 KM
$9,950 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-2555

Quick Links
Directions Inventory