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2009 Mazda MAZDA3

110,000 KM

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2009 Mazda MAZDA3

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HATCHBACK,LOW KMS,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,LOADED,

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2009 Mazda MAZDA3

HATCHBACK,LOW KMS,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,LOADED,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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110,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6334409
  • VIN: JM1BK343791221028

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 5
  • Mileage 110,000 KM

Vehicle Description

THIS VEHICLE HAS JUST NEWLY ARRIVED. MORE PICTURES COMING SOON!. PLEASE INQUIRE FOR DETAILS.

 

VERY CLEAN BEAUTIFUL 2009 MAZDA 3 HATCHBACK RED ON BLACK IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT.  **CERTIFIED**  **ONLY 1-OWNER**  **NO-ACCIDENT** **LOW KMS**

 

COMES WITH 2 SETS OF TIRES INCLUDING ALL-SEASON AND WINTER TIRES  BOTH.

 

EQUIPPED WITH SPORTS SPOILER, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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