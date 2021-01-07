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2009 Mazda MAZDA3

125,000 KM

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GT,HEATED SEATS,SUNROOF,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,

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2009 Mazda MAZDA3

GT,HEATED SEATS,SUNROOF,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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125,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6561748
  • VIN: JM1BK323491257150

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 125,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN 2009 MAZDA 3 GT (GRAND TOURING) IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. ONLY 1 SINGLE PREVIOUS OWNER & NO-ACCIDENTS WITH CLEAN CARFAX.  **CERTIFIED READY**   

 

***ALL NEW BRAKES JUST INSTALLED!***

 

EQUIPPED WITH ALLOY SPORT RIMS, HEATED SEATS, FOG LIGHTS, POWERED SUNROOF, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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