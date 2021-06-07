Menu
Account
Sign In
Back

2009 Mazda MAZDA5

83,000 KM

Details Description Features

$6,950

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$6,950

+ taxes & licensing

Reliable Pre-Owned Cars

647-869-2555

Contact Seller
2009 Mazda MAZDA5

2009 Mazda MAZDA5

GT,LEATHER,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,FULLY LOADED,

Watch This Vehicle

2009 Mazda MAZDA5

GT,LEATHER,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,FULLY LOADED,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

647-869-2555

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$6,950

+ taxes & licensing

83,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7214531

Vehicle Details

  • Exterior Colour Pearl White
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 83,000 KM

Vehicle Description

VERY WELL EQUIPPED MAZDA 5 GRAND TOURING (GT) FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX** **ONE-OWNER**

 

INCLUDES ALL HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, 6 PASSENGER SEATING, TINTED WINDOWS, POWERED SUNROOF, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Lumbar Support
Driver Adjustable Lumbar
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Reliable Pre-Owned Cars

2010 Audi Q5 PREMIUM...
 157,000 KM
$10,999 + tax & lic
2011 Honda Fit LOW K...
 115,000 KM
$7,950 + tax & lic
2013 Chevrolet Sonic...
 123,000 KM
$7,450 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-2555

Quick Links
Directions Inventory