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2009 Mazda MAZDA5

83,000 KM

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GT,LEATHER,NO-ACCIDENT,LOADED,CERTIFIED,6 SEATER

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2009 Mazda MAZDA5

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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83,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7318631
  • VIN: JM1CR293790352677

Vehicle Details

  • Exterior Colour Pearl White
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 83,000 KM

Vehicle Description

VERY WELL MAINTAINED LOW KMS MAZDA 5 GT (GRAND TOURING) FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX REPORT** **ONLY ONE PREVIOUS OWNER**  **CERTIFIED** **6 PASSENGER SEATING**

 

INCLUDES ALL HIGH VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, 6 PASSENGER SEATING, BLUETOOTH, FOG LIGHTS, SPOILER, POWERED SUNROOF, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Lumbar Support
Driver Adjustable Lumbar
Warranty Available
Engine Immobilizer

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