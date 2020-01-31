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2009 Mazda MAZDA6

GT |6 SPEED MANUAL | FULLY LOADED | LOW KM

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2009 Mazda MAZDA6

GT |6 SPEED MANUAL | FULLY LOADED | LOW KM

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

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$6,995

+ taxes & licensing

  • 126,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4662441
  • Stock #: 2251
  • VIN: 1YVHP82AX95M27778
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

****** SERENA MOTORS ******


2009 MAZDA 6 GT 6 SPEED MANUAL


$6.995 + taxes & licensing


*CERTIFIED*


*126K*



*FULLY LOADED* 2.5L ,6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, SUNROOF, AUTO AC, CRUISE CONTROL, AUTO WIPER, AUTO HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, HEATED POWERED LEATHER SEATS, BLUETOOTH, AUX/MP3 RADIO, KEYLESS ENTRY PUSH START AND MORE…


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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Child Safety Locks
  • Emergency Trunk Release
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Rear Reading Lamps
  • Push Button Start
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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