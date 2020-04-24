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2009 Mercedes-Benz B 200

SUNROOF / HEATED SEATS / BLUETOOTH

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2009 Mercedes-Benz B 200

SUNROOF / HEATED SEATS / BLUETOOTH

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-270-7657

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Sale Price

$5,995

+ taxes & licensing

  • 144,415KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4906647
  • VIN: WDDFH33X99J460137
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2009 MERCEDES B200 ONLY 144,415 KMS, FOR $5995.00 AUTOMATIC, POWER OPTIONS, PANORAMIC SUNROOF, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, FULLY LOADED, FOG LIGHTS, ALLOY WHEELS, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE, SOUND ENGINE AND TRANSMISSION, THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING.

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TOLL FREE : 1 (877) 960-1826
EMAIL US AT : inamq@hotmail.com
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Safety
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Bluetooth
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Cloth Seats
Exterior
  • Alloy Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Additional Features
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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