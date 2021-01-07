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2009 MINI Cooper

133,000 KM

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Serena Motors Ltd.

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2009 MINI Cooper

2009 MINI Cooper

128i | AUTO | FULLY LOADED | NO ACCIDENTS

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2009 MINI Cooper

128i | AUTO | FULLY LOADED | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$8,995

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133,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6595468
  • Stock #: 2662
  • VIN: WMWMF335X9TU71834

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 133,000 KM

Vehicle Description

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

*****SERENA MOTORS*****

2010 BMW 128i COUPE AUTO

*KM 133.000*

*CERTIFIED*

*NO ACCIDENTS*

$8.995+ taxes & licensing

*LOADED * 3.0L RWD, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, SUNROOF, LEATHER HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, AUTO AC, PREMIUM SURROUND SOUND, USB/AUX INPUT, PREMIUM SOUND SYSTEM, BLUETOOTH, PUSH START, KEYLESS ENTRY MORE...

 

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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Push Button Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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