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2009 Nissan Altima

171,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2009 Nissan Altima

2009 Nissan Altima

4DR SDN I4 CVT 2.5 S

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2009 Nissan Altima

4DR SDN I4 CVT 2.5 S

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

416-505-3554

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  • Listing ID: 8068414
  • Stock #: 178577
  • VIN: 1N4AL21E69C178577

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 171,000 KM

Vehicle Description

2009 NISSAN ALTIMA 2.5S, ONLY 171K!, LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, PUSH-BUTTON START, RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, ALLOY RIMS, CLEAN CARFAX REPORT (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONE OWNER VEHICLE, ONTARIO VEHICLE, HAS BEEN FULLY SERVICED!!!, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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