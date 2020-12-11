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2009 Nissan Sentra

142,000 KM

Details Description Features

$3,500

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2009 Nissan Sentra

2009 Nissan Sentra

4DR SDN I4 2.0

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2009 Nissan Sentra

4DR SDN I4 2.0

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 6331703
  • Stock #: 3N1AB61E69L684051
  • VIN: 3N1AB61E69L684051

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 3N1AB61E69L684051
  • Mileage 142,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Tinted Glass
Air Conditioning
CD Player
AM/FM Stereo
Digital clock
tilt steering
ABS Brakes
Passenger Airbag
Entertainment System
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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