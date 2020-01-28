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2009 Suzuki Swift

5DR HB

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2009 Suzuki Swift

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Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$3,300

+ taxes & licensing

  • 148,000KM
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  • Listing ID: 4605969
  • Stock #: KL5TJ66E59B684695
  • VIN: KL5TJ66E59B684695
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Charcoal
Body Style
Hatchback
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.

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Comfort
  • Air Conditioning
Seating
  • Folding Rear Seat
Convenience
  • tilt steering

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