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2009 Toyota RAV4

4WD,LOW KMS,POWER OPTIONS,EXTRA TIRES,CERTIFIED

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2009 Toyota RAV4

4WD,LOW KMS,POWER OPTIONS,EXTRA TIRES,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$9,450

+ taxes & licensing

  • 154,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4538511
  • VIN: 2T3BF33V49W006974
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Grey
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

VERY CLEAN 2009 TOYOTA RAV 4 4-WHEEL-DRIVE. THIS BEAUTY IS IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. JUST GOT ALL *FOUR NEW BRAKES+ROTORS* AND IS CERTIFIED READY TO GO.

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS BUCKET SEATS, FOLDING REAR SEATS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS. 

*** THIS VEHICLE IS BEING SOLD COMPLETELY CERTIFIED WITH LOTS OF NEW PARTS & COMES FULLY DETAILED AT NO EXTRA CHARGES!!***

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!! TRADES WELCOME FOR TOP $$$

*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 --

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Warranty
  • Warranty Available
Exterior
  • Luggage Rack
  • Rear Spoiler
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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