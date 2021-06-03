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2010 Audi A3

152,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2010 Audi A3

2010 Audi A3

4dr HB S tronic quattro 2.0T

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2010 Audi A3

4dr HB S tronic quattro 2.0T

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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  • Listing ID: 7163188
  • Stock #: 118270
  • VIN: WAUMFCFM8AA118270

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 152,000 KM

Vehicle Description

2010 AUDI A3 2.0T QUATTRO S-LINE!, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 152K, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, DUO SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, A/C, MICHELIN PERFORMANCE ALL-SEASON TIRES ON ORIGINAL ALLOY RIMS, CLEAN CARFAX REPORT (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED. CALL AT 416-505-3554 VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COM RAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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