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2010 AUDI A3 2.0T QUATTRO S-LINE!, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 152K, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, DUO SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, A/C, MICHELIN PERFORMANCE ALL-SEASON TIRES ON ORIGINAL ALLOY RIMS, CLEAN CARFAX REPORT (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED. CALL AT 416-505-3554 VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COM RAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**
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