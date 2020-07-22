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2010 Chevrolet Cobalt

154,000 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2010 Chevrolet Cobalt

2010 Chevrolet Cobalt

4dr Sdn LT w/1SB

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2010 Chevrolet Cobalt

4dr Sdn LT w/1SB

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Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5664732
  • Stock #: 1G1AF5F53A7177727
  • VIN: 1G1AF5F53A7177727

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1G1AF5F53A7177727
  • Mileage 154,000 KM

Vehicle Description

SAFETY+CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE!!!


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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Fog Lights
Passenger Airbag
Tinted Glass
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Folding Rear Seat
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Digital clock
Entertainment System
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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