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2010 Dodge Caliber

2010 Dodge Caliber

UPTOWN EDITION | AUTO | FULLY LOADED | NO ACCIDENT

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2010 Dodge Caliber

UPTOWN EDITION | AUTO | FULLY LOADED | NO ACCIDENT

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2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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  • 131,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5135468
  • Stock #: 2286
  • VIN: 1B3CB9HB9AD637188
Exterior Colour
Burgundy
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

*******SERENA MOTORS LTD*******

2010 DODGE CALIBER UPTOWN EDITION AUTO

$6.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED *

*131K*

*NO ACCIDENTS*

*FULLY LOADED* 2.4L FWD, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, AUTO AC, POWER DRIVER SEAT, CRUISE CONTROL, ON BOARD TRIP COMPUTER, HEATED SEATS, BLUETOOTH, IPOD/AUX/MP3 RADIO WITH PREMIUM SOUND SYSTEM, KEYLESS ENTRY WITH REMOTE STARTER, TWO SET OF KYES AND MORE...

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WWW.SERENAMOTORS.CA

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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