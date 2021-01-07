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2010 Dodge Caliber

146,000 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2010 Dodge Caliber

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4DR HB SXT

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4DR HB SXT

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Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 6584494
  • Stock #: 1B3CB4HA2AD561520
  • VIN: 1B3CB4HA2AD561520

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1B3CB4HA2AD561520
  • Mileage 146,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Air Conditioning
Keyless Entry
tilt steering
Cup Holder
CD Player
AM/FM Stereo
Passenger Airbag
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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