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2010 Dodge Grand Caravan

184,000 KM

Details Description Features

$3,400

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2010 Dodge Grand Caravan

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4DR WGN

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2010 Dodge Grand Caravan

4DR WGN

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 7388087
  • Stock #: 2D4RN4DE8AR274983
  • VIN: 2D4RN4DE8AR274983

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 2D4RN4DE8AR274983
  • Mileage 184,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
CD Player
AM/FM Stereo
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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