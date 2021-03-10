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2010 Dodge Ram 1500

170,449 KM

Details Description Features

$16,998

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M&J Canada Inc

416-829-7525

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2010 Dodge Ram 1500

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SLT

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2010 Dodge Ram 1500

SLT

Location

M&J Canada Inc

1820 Shawson Drive; Unit 6, (Dixie & 401 area), Mississauga, ON L4W 4X8

416-829-7525

  1. 1617484456
  2. 1617484461
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  22. 1617484589
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  25. 1617484588
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  28. 1617484641
  29. 1617484641
  30. 1617484641
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170,449KM
Used
Good Condition
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  • Listing ID: 6816245
  • Stock #: 13131M
  • VIN: 1D7RV1GT3AS202258

Vehicle Details

  • Exterior Colour Austin Tan Pearl
  • Interior Colour Two Tune Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 170,449 KM

Vehicle Description

FLOOR SHIFT/ DAUL EXHAUSTS / 20"WHEELS, BED LINER, UPGRADED SIDE MOLDING, LOCAL CANADIAN TRUCK, NO ACCIDENTS REPORTED ACCORDING TO CAR FAX HISTORY REPORT, RARE BEAUTFULL AUSTIN TAN PEARL EXTERIOR OVER TWO TUNE GREY INTERIOR, OUT STANDING CONDITION.

PRICED TO SELL CERTIFIED, PRICE PLUS HST PLUS LICENCING FEE.

OUR DEALERSHIP PRESENT QUALITY PICK UP TRUCKS AND FULL SIZE SUV FOR MORE 25 YEARS, AS PIECE OF MIND WE OFFER EXTENDED WARRANTIES TO OUR BUYERS UP TO THREE YEARS FOR EXTRA CHARGES, PLEASE ASK SALES FOR DETAILS, TO LOOK AT OUR INVENTORY PLEASE GO TO OUR WEBSITE AT  MJCANADA.CARPAGES.CA 

 

AS ASSENTIAL SERVICE WE ARE HERE TO SERIVE BY APPOINTMENT ONLY, PLEASE CALL US BEFORE YOU MAKE THE ARIVAL.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Rear Bench Seat
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Tire Pressure Monitor
Sliding Rear Window
Engine Immobilizer
Conventional Spare Tire

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