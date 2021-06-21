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2010 Dodge Ram 1500

221,000 KM

Details Description Features

$9,950

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2010 Dodge Ram 1500

2010 Dodge Ram 1500

4WD QUAD CAB 140.5"

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2010 Dodge Ram 1500

4WD QUAD CAB 140.5"

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 7367951
  • Stock #: 1D7RV1GT5AS136425
  • VIN: 1D7RV1GT5AS136425

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 1D7RV1GT5AS136425
  • Mileage 221,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Air Conditioning
Keyless Entry
tilt steering
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
Passenger Airbag
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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