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2010 Ford Edge

185,000 KM

Details Description Features

$4,400

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2010 Ford Edge

2010 Ford Edge

4DR SEL FWD

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2010 Ford Edge

4DR SEL FWD

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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185,000KM
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  • Listing ID: 9179143
  • Stock #: 2FMDK3JC1ABB37255
  • VIN: 2FMDK3JC1ABB37255

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 2FMDK3JC1ABB37255
  • Mileage 185,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Fog Lights
Power Windows
POWER SEAT
Air Conditioning
Cruise Control
Digital clock
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
Sunroof/Moonroof
Entertainment System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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