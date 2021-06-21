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2010 Ford Escape

137,000 KM

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LIMITED,4WD,V6,LEATHER,LOADED,CERTIFIED,BACKSENSOR

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Location

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2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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137,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7528944
  • VIN: 1FMCU9EG0AKC79916

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 137,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL MAINTAINED FORD ESCAPE LIMITED EDITION 4WD (4 WHEEL DRIVE) V6 FULLY LOADED IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **ONE-OWNER** **BACKUP SENSORS**  

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER SEATS, HEATED SEATS, BACKUP SENSORS, TINTED WINDOWS, FOG LIGHTS, DRIVER POWERED SEAT, PREMIUM FRONT CHROME POLISHED GRILLE, HOOD BUG DEFLECTOR, BLUETOOTH, DUAL CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, CHROME RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Luggage Rack
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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