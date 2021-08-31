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2010 Ford Flex

193,000 KM

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Rahman Motors

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2010 Ford Flex

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

416-505-3554

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  • Listing ID: 7609915
  • Stock #: A98119
  • VIN: 2FMHK6DC7ABA98119

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brown
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 193,000 KM

Vehicle Description

2010 FORD FLEX LIMITED EDITION, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 193K, FULLY LOADED, BACK-UP SENSORS, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, MULTI-SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, POWER TRUNK, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, SONY SOUND SYSTEM, BLUETOOTH, SAT. RADIO, CD PLAYER, AUX, USB, A/C, ALLOY RIMS, CLEAN CARFAX REPORT, NO POLICE REPORTED INCIDENT (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONE OWNER VEHICLE, ONTARIO VEHICLE, HAS BEEN FULLY SERVICED!!!, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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