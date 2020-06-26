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2010 Honda Accord

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2010 Honda Accord

LEATHER,EX-L,NAVIGATION,FULLY LOADED,NO-ACCIDENTS,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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$8,950

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  • 154,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5292962
  • VIN: 5KBCP3F83AB501606
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***RELIABLE PRE-OWNED CARS*** 

 

NEWLY ARRIVED BLACK ON BLACK 2010 HONDA ACCORD V6 EX-L NAVIGATION PACKAGE. **PREVIOUSLY FULLY SERVICED BY HONDA DEALERSHIP REGULARLY**  *NO-ACCIDENTS* *PRICED TO SELL* 

 

 

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-HEATED SEATS, NAVIGATION, POWERED SUNROOF, POWERED SEATS, BLUETOOTH, AUXILARY, FOG LIGHTS, ALLOY WHEELS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU*** 

 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT PRIOR TO VISITING WITH MOAZZAM BY CALLING 647_869_2555.   

 

DEALERSHIP NAME:  **RELIABLE PRE-OWNED CARS** 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • DVD / Entertainment
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Navigation System
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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