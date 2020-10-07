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2010 Honda Accord

138,000 KM

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2010 Honda Accord

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Location

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1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

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138,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6206583
  • VIN: 1HGCP2F8XAA801131

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gold
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 138,000 KM

Vehicle Description

NEW ARRIVAL!!!    ***UNBEATABLE PRICES***

 

VERY CLEAN 2010 HONDA ACCORD EX-L LOADED WITH ALL THE BELLS & WHISTLES.  **CERTIFIED** 

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-HEATED SEATS, BACK-UP SENSORS, POWERED SUNROOF, POWERED SEATS, BLUETOOTH, AUXILARY, WOOD TRIM INTERIOR, ALLOY WHEELS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, MICHELIN TIRES, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

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*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE CALL MOAZZAM AT 647_869_2555 FOR APPOINTMENT***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Wood Trim Interior
Engine Immobilizer
Navigation System
BACKUP SENSORS
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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