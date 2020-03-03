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2010 Hyundai Santa Fe

LIMITED

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2010 Hyundai Santa Fe

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Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-270-7657

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Sale Price

$6,995

+ taxes & licensing

  • 173,642KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4717032
  • Stock #: 680
  • VIN: 5NMSHDAG3AH359090
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

**** NEW REDUCED PRICE ****

2010 HYUNDAI SANTA FE ONLY 173,642 KMS JUST FOR $6995.00 AUTOMATIC, POWER OPTIONS, LEATHER SEATS, SUNROOF, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, BLUETOOTH, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING.

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • Child Safety Locks
  • Anti-Theft System
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • Bluetooth
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Leather Seats
Exterior
  • Alloy Wheels
Warranty
  • Warranty Available
  • Warranty Included
Additional Features
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof

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