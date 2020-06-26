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2010 Hyundai Santa Fe

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2010 Hyundai Santa Fe

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Location

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1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Sale Price

$8,995

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  • 140,985KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5284628
  • VIN: 5NMSGDAG4AH381375
Exterior Colour
Blue
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
5-door
Passengers
5

Certified

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2010 HYUNDAI SANTA FE 4X4 ONLY 140,985 KM FOR JUST $8995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, SUNROOF, LEATHER HEATED SEATS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING.

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Safety
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
Seating
  • Heated Seats
  • Leather Seats
Exterior
  • Alloy Wheels
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • Bluetooth

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