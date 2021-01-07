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2010 Hyundai Santa Fe

164,000 KM

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2010 Hyundai Santa Fe

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Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

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164,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6536737
  • VIN: 5NMSGDAG6AH368725

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 164,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, WELL-MAINTAINED 2010 HYUNDAI SANTA FE SPORT ALL WHEEL DRIVE. **NO-ACCIDENT**. **CERTIFIED***  ***ONLY 1 PREVIOUS OWNER***

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, POWERED SUNROOF, BLUETOOTH, SPOILER, AWD LOCK, WOOD TRIM INTERIOR, DRIVER POWERED SEAT, LUMBAR SUPPORT, FOG LIGHTS, STEERING WHEEL CONTROLS, ALLOY RIMS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

**** WE HAVE 2 OTHER SIMILAR HYUNDAI SANTA FE'S IN STOCK, ASK FOR DETAILS!!! ****

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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