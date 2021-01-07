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2010 Hyundai Santa Fe

157,000 KM

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2010 Hyundai Santa Fe

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Location

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1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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157,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6566237
  • VIN: 5NMSHDAG8AH354080

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 157,000 KM

Vehicle Description

 VERY CLEAN 2010 HYUNDAI SANTA FE LIMITED ALL WHEEL DRIVE WITH NAVIGATION/BACKUP CAMERA + ALL HIGH VALUE OPTIONS. THE CAR IS IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT VERY WELL MAINTAINED.

 

**CERTIFIED**  **ALL WHEEL DRIVE**   

 

HIGH VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, SIDE STEP BUMPERS, SPOILER, POWERED SUNROOF, BLUETOOTH, WOOD TRIM INTERIOR, ALL WHEEL DRIVE LOCK, BLUETOOTH, FOG LIGHTS, TINTED WINDOWS, FOLDING REAR SEATS, ALLOY WHEELS, DRIVER & PASSENGER POWERED SEATS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, DUAL CLIMATE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19 REGULATIONS ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT IN ADVANCE BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

 

***RELIABLE PRE-OWNER CARS***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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