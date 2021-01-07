+ taxes & licensing
647-869-2555
1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8
647-869-2555
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
VERY CLEAN 2010 HYUNDAI SANTA FE LIMITED ALL WHEEL DRIVE WITH NAVIGATION/BACKUP CAMERA + ALL HIGH VALUE OPTIONS. THE CAR IS IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT VERY WELL MAINTAINED.
**CERTIFIED** **ALL WHEEL DRIVE**
HIGH VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, SIDE STEP BUMPERS, SPOILER, POWERED SUNROOF, BLUETOOTH, WOOD TRIM INTERIOR, ALL WHEEL DRIVE LOCK, BLUETOOTH, FOG LIGHTS, TINTED WINDOWS, FOLDING REAR SEATS, ALLOY WHEELS, DRIVER & PASSENGER POWERED SEATS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, DUAL CLIMATE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT.
EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE
FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!
WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$
TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/
*** DUE TO COVID-19 REGULATIONS ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.
PLEASE BOOK AN APPOINTMENT IN ADVANCE BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***
***RELIABLE PRE-OWNER CARS***
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8