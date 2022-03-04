$12,450+ tax & licensing
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647-869-2555
2010 Infiniti G37X
XS,SPORT,AWD,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,FULLY LOADED,
Location
Reliable Pre-Owned Cars
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3
647-869-2555
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$12,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8654557
- VIN: JN1CV6AR1AM455743
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 151,000 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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