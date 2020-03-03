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2010 Mazda CX-7

FWD 4dr GX

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2010 Mazda CX-7

FWD 4dr GX

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$4,870

+ taxes & licensing

  • 177,000KM
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  • Listing ID: 4745607
  • Stock #: JM3ER2W51A0303842
  • VIN: JM3ER2W51A0303842
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

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Safety
  • Traction Control
  • Passenger Airbag
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
Seating
  • Folding Rear Seat
Exterior
  • Alloy Wheels
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
Additional Features
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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