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2010 Mazda CX-7

107,000 KM

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2010 Mazda CX-7

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GRAND TOURING,LEATHER,AWD,FULL LOADED,NO-ACCIDENTS

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2010 Mazda CX-7

GRAND TOURING,LEATHER,AWD,FULL LOADED,NO-ACCIDENTS

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$8,450

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107,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5470256
  • VIN: JM3ER4W36A0343182

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 107,000 KM

Vehicle Description

***RELIABLE PRE-OWNED CARS*** (**ON SALE NOW REDUCED FROM $8995**)

 

VERY CLEAN 2010 MAZDA CX-7 GRAND TOURING (GT) ALL WHEEL DRIVE TOP OF THE LINE IN SHOWROOM CONDITION FULLY *CERTIFIED*. *ONE-OWNER* *NO-ACCIDENTS* *4-CYLINDER*

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER, BLUETOOTH, DUAL POWER SEATS, HEATED SEATS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, POWER SUNROOF, ALLOY WHEELS, FOLDING REAR SEATS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU*** 

 

***EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE***

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM 647_869_2555.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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