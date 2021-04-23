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2010 Mazda CX-7

83,000 KM

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2010 Mazda CX-7

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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83,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7015550
  • VIN: JM3ER4W37A0341053

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 83,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, WELL-MAINTAINED ONLY 83,000 KMS MAZDA CX-7 GRAND TOURING ALL WHEEL DRIVE *TOP OF THE LINE* IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **TOP OF THE LINE** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX** **ONLY 1 PREVIOUS OWNER**

 

INCLUDES ALL HIGH-VALUE OPTIONS: GPS NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT DETECTION MONITORS, LEATHER-HEATED SEATS, BOSE PREMIUM AUDIO, POWERED SEATS, HID HEADLIGHTS, TINTED WINDOWS, ALL WHEEL DRIVE, POWERED SUNROOF, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

 

RELIABLE PRE-OWNED CARS LOCATED AT 2765 DERRY RD, EAST. MISSISSAUGA. (UNIT # 101)

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Warranty Available
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Turbocharged

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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