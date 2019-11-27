2010 Mazda MAZDA3

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***RELIABLE PRE-OWNED CARS***
NEWLY ARRIVED 2010 MAZDA 3 GRAND TOURING (GT) HATCHBACK IN SHOWROOM CONDITION *NO-ACCIDENTS* **ONE-OWNER** **CERTIFIED**.
EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS SUNROOF, BLUETOOTH, AUXILARY, FOG LIGHTS, SPOILER, ALLOY WHEELS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS. **2 SETS OF KEYS**
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