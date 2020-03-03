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2010 Mazda MAZDA3

GT | AUTO | TOP OF THE LINE | ONE ONWER | NO ACCID

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2010 Mazda MAZDA3

GT | AUTO | TOP OF THE LINE | ONE ONWER | NO ACCID

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

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$8,995

+ taxes & licensing

  • 124,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4780899
  • Stock #: 2264
  • VIN: JM1BL1H59A1256364
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***** SERENA MOTORS *****

2010 MAZDA 3 GT HATCHBACK AUTO 2.5L *TOP OF THE LINE*

$8.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*NO ACCIDENTS*

*ONE OWNER*

*124K*

*LOADED* 2.5L, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, SUNROOF, AUTO AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, BLUETOOTH, LEATHER HEATED MEMORY SEATS, AUTO WIPER, AUTO HEADLIGHTS, AUX/MP3 RADIO, NAVIGATION, PUSH START KEYLESS ENTRY, TWO SET OF KYES  AND MORE…

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Rear Spoiler
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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