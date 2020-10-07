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2010 Mazda MAZDA3

166,000 KM

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

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166,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6026736
  • VIN: JM1BL1H53A1111983

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 166,000 KM

Vehicle Description

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VERY CLEAN 2010 MAZDA 3 GT HATCHBACK (GRAND TOURING) NAVIGATION PACKAGE FULLY LOADED IN SHOWROOM CONDITION.  **CERTIFIED** **TOP OF THE LINE** **NO-ACCIDENT**

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION, BOSE PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, PUSH BUTTON START, POWER SEAT, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

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*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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