2010 Mazda MAZDA3

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1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8
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NEWLY ARRIVED!! *** TOP OF LINE *** *** 6 SPEED STICK SHIFT ***
VERY CLEAN 2010 MAZDA 3 GRAND TOURING (GT 2.5) HATCHBACK WITH ONLY 65,000 KMS IN SHOWROOM CONDITION. THIS BEAUTY COMES FULLY LOADED WITH ALL THE BELLS & WHISTLES. FUN TO DRIVE 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION. **CERTIFIED**
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*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.
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