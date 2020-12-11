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2010 Mazda MAZDA3

158,000 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2010 Mazda MAZDA3

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4dr Sdn

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Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

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  • Listing ID: 6331706
  • Stock #: JM1BL1SF3A1316916
  • VIN: JM1BL1SF3A1316916

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # JM1BL1SF3A1316916
  • Mileage 158,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Folding Rear Seat
Alloy Wheels
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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