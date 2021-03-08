2010 Mazda MAZDA3

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1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8
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This vehicle is Safety Certified.
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VERY WELL MAINTAINED MAZDA 3 GT HATCHBACK (GRAND TOURING) IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **ONLY 1 PREVIOUS OWNER** **NO-ACCIDENTS**
CARFAX LINK: https://vhr.carfax.ca/?id=sYIQ9twnPUUisyPXIc7d1%2bV3rWOVjd0h
INCLUDES ALL HIGH VALUE OPTIONS: LEATHER-MEMORY SAVING SEATS, POWERED DRIVER SEAT, POWERED SUNROOF, HEATED SEATS, XENON ADJUSTABLE HEADLIGHTS, PREMIUM SOUND SYSTEM, BLUETOOTH, SIDE MIRROR BLINKERS, ALLOY GT RIMS, FOG LIGHTS, SPOILER, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
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