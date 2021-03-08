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2010 Mazda MAZDA3

142,000 KM

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GT,2.5,LEATHER,SUNROOF,LOADED,NO-ACCIDENT,CERTIFIE

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2010 Mazda MAZDA3

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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142,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6684008
  • VIN: JM1BL1H54A1292379

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 5
  • Mileage 142,000 KM

Vehicle Description

VERY WELL MAINTAINED MAZDA 3 GT HATCHBACK (GRAND TOURING) IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **ONLY 1 PREVIOUS OWNER** **NO-ACCIDENTS**

 

CARFAX LINK: https://vhr.carfax.ca/?id=sYIQ9twnPUUisyPXIc7d1%2bV3rWOVjd0h

 

INCLUDES ALL HIGH VALUE OPTIONS:  LEATHER-MEMORY SAVING SEATS, POWERED DRIVER SEAT, POWERED SUNROOF, HEATED SEATS, XENON ADJUSTABLE HEADLIGHTS, PREMIUM SOUND SYSTEM, BLUETOOTH, SIDE MIRROR BLINKERS, ALLOY GT RIMS, FOG LIGHTS, SPOILER, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Warranty Available
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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