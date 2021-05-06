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2010 Mazda MAZDA3

165,000 KM

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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165,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7130266
  • VIN: JM1BL1S58A1209593

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 165,000 KM

Vehicle Description

VERY LOADED WELL EQUIPPED MAZDA 3 GT (GRAND TOURING, TOP OF THE LINE) BLACK ON BLACK IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **NAVIGATION** **CERTIFIED**

 

INCLUDES ALL HIGH VALUE OPTIONS:  LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION SYSTEM, MEMORY SAVING SEATS, BOSE SOUND SYSTEM, POWERED SEAT, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, SIDE MIRROR BLINKERS, TINTED WINDOWS, AUX, HID PROJECTED HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, SPOILER, CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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